Un hombre arrojó una piedra y amenazó a una policía en Las Varillas

Violencia
Un hombre arrojó una piedra y amenazó a una policía en Las VarillasEl agresor, de 30 años, interceptó a la uniformada cuando regresaba a su casa y fue puesto a disposición de la Fiscalía
Esta mañana en la localidad de Las Varillas, una integrante de la Policía que regresaba a su domicilio en motocicleta, tras finalizar su guardia, fue interceptada por un hombre que circulaba a pie.
El agresor arrojó un ladrillo contra la uniformada, quien logró esquivarlo, y luego comenzó a amenazarla de muerte.
Con apoyo de otros efectivos, se procedió a la detención de un hombre de 30 años y al secuestro de distintos elementos. El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.