Un hombre arrojó una piedra y amenazó a una policía en Las Varillas

Esta mañana en la localidad de Las Varillas, una integrante de la Policía que regresaba a su domicilio en motocicleta, tras finalizar su guardia, fue interceptada por un hombre que circulaba a pie.

El agresor arrojó un ladrillo contra la uniformada, quien logró esquivarlo, y luego comenzó a amenazarla de muerte.

Con apoyo de otros efectivos, se procedió a la detención de un hombre de 30 años y al secuestro de distintos elementos. El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.