Un hombre detenido con escopeta, cuchillo y drogas en Córdoba

Un operativo realizado en barrio Campo de la Ribera terminó con la detención de un hombre mayor de edad que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga frente a un domicilio del sector. Fue rápidamente interceptado por los efectivos.

En su poder, la Policía de Córdoba secuestró un arma de fuego de fabricación casera, una escopeta, un arma blanca, dosis de estupefacientes y una suma de dinero, además de otros elementos relacionados.

Noticias Relacionadas Robo en Canals: la policía detuvo a cuatro sospechosos armados

Del procedimiento participaron efectivos de la fuerza provincial con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.