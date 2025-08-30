Un hombre detenido con escopeta, cuchillo y drogas en Córdoba

Detenido en Campo de la Ribera con armas y drogas
Un hombre detenido con escopeta, cuchillo y drogas en CórdobaLe secuestraron un arma casera, una escopeta, un cuchillo, estupefacientes y dinero en efectivo
Un operativo realizado en barrio Campo de la Ribera terminó con la detención de un hombre mayor de edad que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga frente a un domicilio del sector. Fue rápidamente interceptado por los efectivos.
En su poder, la Policía de Córdoba secuestró un arma de fuego de fabricación casera, una escopeta, un arma blanca, dosis de estupefacientes y una suma de dinero, además de otros elementos relacionados.
Del procedimiento participaron efectivos de la fuerza provincial con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.