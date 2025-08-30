Un sismo de 2,8 en Traslasierra se sintió en varias localidades

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que este sábado a las 11:18 horas se registró un sismo de magnitud 2,8 en el oeste de la provincia de Córdoba.

El epicentro se ubicó a 37 kilómetros al noreste de Villa Dolores, 47 kilómetros al oeste de Alta Gracia y 61 kilómetros al sudeste de Chancaní, con una profundidad de 27 kilómetros.

De acuerdo con la escala Mercalli Modificada, la intensidad fue de II a III, lo que significa que pudo ser percibido levemente por algunas personas en reposo o en edificios. El movimiento se sintió especialmente en localidades de Traslasierra como Villa Cura Brochero, Mina Clavero y Capilla Vieja.

El fenómeno no produjo daños ni afectaciones, aunque generó sorpresa entre vecinos que reportaron haberlo sentido.