Una camioneta despistó en la Circunvalación en medio de las lluvias

La Policía de Córdoba informó que este sábado por la noche se produjo un siniestro vial en la Avenida Circunvalación, kilómetro 31, anillo interno, a la altura del puente de avenida Fuerza Aérea.

Una camioneta despistó y quedó sobre el cantero central en medio de la calzada mojada, lo que obligó a señalizar la zona y disponer reducción de carril.

El episodio ocurrió en el marco de las abundantes lluvias que se registraron durante toda la jornada en Córdoba, lo que complicó la circulación vehicular y aumentó el riesgo de accidentes en la principal vía de ingreso y egreso de la ciudad.

El sector permanece señalizado y las autoridades solicitaron circular con máxima precaución.