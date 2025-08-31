Allanaron una casa y detuvieron a una pareja por vender drogas en Córdoba

barrio General Savio
Allanaron una casa y detuvieron a una pareja por vender drogas en CórdobaUn operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico permitió desarticular un punto de venta en la ciudad
Grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en una vivienda de barrio General Savio, donde detuvieron a un hombre de 21 años y a una mujer de 24 que comercializaban estupefacientes.
El procedimiento se desarrolló en una casa de Manzana 13, donde los investigadores incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, $351.050 en efectivo, una balanza digital y otros elementos vinculados a la investigación.
Según la pesquisa, la vivienda era utilizada por la pareja para la venta de drogas a consumidores de la zona. La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispuso el traslado de los detenidos y del material secuestrado a sede judicial.