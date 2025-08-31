Allanaron una casa y detuvieron a una pareja por vender drogas en Córdoba

Grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en una vivienda de barrio General Savio, donde detuvieron a un hombre de 21 años y a una mujer de 24 que comercializaban estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en una casa de Manzana 13, donde los investigadores incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, $351.050 en efectivo, una balanza digital y otros elementos vinculados a la investigación.

Según la pesquisa, la vivienda era utilizada por la pareja para la venta de drogas a consumidores de la zona. La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispuso el traslado de los detenidos y del material secuestrado a sede judicial.