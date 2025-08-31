Conmoción: lo encontraron muerto en la calle y creen que lo chocó un auto

Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en una calle de Córdoba y aseguran que fue chocado por un vehículo que se dio a la fuga. El hecho ocurrió este domingo 31 de agosto en la esquina de Avenida Sabattini y Cipriano Perello de barrio Avellaneda y trascendió que la víctima quedó tendida sobre la carpeta asfáltica.

Un testigo le informó a la Policía que había sido embestido por un auto que se alejó rápidamente del lugar.

El caso dio origen a una investigación judicial, se están recolectando pruebas y se analizan las cámaras de seguridad.

La premisa es identificar al conductor y se mantiene en reserva la identidad de la víctima.