Córdoba: incendio provocó el derrumbe del techo de un taller

En horas del mediodía, un incendio se desató en un taller mecánico y depósito ubicado al fondo de una vivienda en calle Robin Ferreyra al 3400, en barrio Tranviarios de Córdoba capital.

Personal de la Dirección Bomberos acudió de inmediato y logró sofocar las llamas, aunque el siniestro provocó el colapso del techo de chapa del inmueble.

El propietario, un hombre de 61 años, fue asistido por un servicio de emergencias que le diagnosticó una quemadura superficial, sin necesidad de ser trasladado a un hospital.

Las autoridades investigan las causas que originaron el foco ígneo, mientras en la zona se trabajaba en la remoción de los restos afectados por el fuego.