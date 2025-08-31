Córdoba: un hombre volcó con su Kangoo en barrio Universitario de Horizonte

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en avenida Armada Argentina al 5600, en barrio Universitario de Horizonte. Un hombre mayor de edad volcó con la Renault Kangoo en la que se conducía, por causas que aún se investigan.

El vehículo terminó con las cuatro ruedas hacia arriba en plena arteria. Un servicio de emergencias asistió al conductor, quien fue diagnosticado con control clínico en el lugar, sin necesidad de traslado.

La policía trabaja para establecer las circunstancias que derivaron en el vuelco.