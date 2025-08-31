Corte total en la E-53 por acumulación de agua en el acceso a Padre Luchesse

La Policía Caminera informó esta mañana que permanece interrumpido un carril de la Ruta Provincial E-53 a la altura del kilómetro 5, en el acceso a avenida Padre Luchesse de Villa Allende.

El corte se dispuso en el sentido que une Río Ceballos con Córdoba capital, debido a la acumulación de agua sobre la calzada producto de las intensas lluvias.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar las indicaciones de la Caminera y optar por vías alternativas hasta que se restablezca la circulación normal.