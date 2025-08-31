Hallaron a un hombre oculto dentro de un mueble en un departamento vacío

Un insólito episodio ocurrió en barrio Centro de la ciudad de Córdoba, donde un hombre fue hallado escondido dentro de un ropero en el interior de un departamento que se encontraba vacío.

El hecho se registró cuando personal policial ingresó al inmueble, que estaba cerrado y sin moradores, y tras revisar las distintas dependencias encontró al intruso oculto en un mueble.

Ante la situación, los efectivos procedieron a detenerlo y contaron con la asistencia de Bomberos para poder descenderlo del lugar, dado que la vivienda estaba cerrada y fue necesario realizar maniobras especiales para retirarlo.