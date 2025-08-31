La Policía detuvo a diez personas y secuestró vehículos en el sur provincial

En una serie de procedimientos policiales desarrollados en las últimas horas en el sur provincial, fueron detenidas nueve personas mayores de edad y un adolescente de 15 años, acusados de participar en distintos hechos delictivos.

Los operativos se desplegaron en las localidades de Río Cuarto, Marcos Juárez, Oncativo, Villa del Prado y Alta Gracia, y permitieron el recupero de una motocicleta y una hidrolavadora que habían sido sustraídas días atrás.

Además, se procedió al secuestro de un automóvil y otros elementos vinculados a las investigaciones en curso.

La Policía de Córdoba informó que las actuaciones continúan bajo la supervisión del magistrado interviniente y que se procura determinar la participación de los detenidos en otros ilícitos registrados en la región.