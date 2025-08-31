Las lluvias dejaron evacuados en Cruz Alta y Los Surgentes tras el colapso de los desagües

Defensa Civil de Inriville informó esta mañana que la Ruta Provincial 12 permanece totalmente anegada en el tramo que une esa localidad con Marcos Juárez, por lo que el tránsito se encuentra interrumpido y se recomendó no circular por la zona.

El frente de tormentas, que había sido advertido por el Sistema de Información de Alertas (SIPA), llegó con fuertes descargas eléctricas, ráfagas intensas de viento y abundantes precipitaciones. La cantidad de agua caída provocó el colapso de los sistemas de drenaje y desagote en varias localidades de la región.

Como consecuencia, se registraron evacuados en Cruz Alta y Los Surgentes, donde personal municipal y de Defensa Civil asistió a las familias afectadas. Las autoridades pidieron precaución a la población y remarcaron que el monitoreo de la situación continúa activo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.