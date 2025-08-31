Las lluvias dejaron más de 160 mm en San Justo y graves anegamientos en Venado Tuerto

El fuerte temporal que azotó a la región centro del país entre sábado y domingo dejó lluvias superiores a los 160 milímetros y generó anegamientos en distintas localidades.

En el departamento San Justo (Córdoba) las precipitaciones superaron los 150 mm en varias localidades: Las Varas acumuló 160,2 mm, San Antonio de Litín 157 mm y Las Varillas 154,5 mm, entre los registros más elevados. También se destacaron los 142 mm en Colonia San Bartolomé, 138 mm en Saturnino María Laspiur y valores por encima de los 120 mm en Alicia, El Fortín, Pozo del Molle, El Arañado y Villa San Esteban.

La situación fue igualmente crítica en Venado Tuerto (Santa Fe), donde cayeron más de 165 milímetros en pocas horas. El barrio Santa Fe resultó uno de los más afectados, con viviendas donde el agua ingresó con hasta 40 centímetros de altura, obligando a la asistencia de Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia.

Muchas calles permanecieron anegadas y el operativo de ayuda se desplegó en distintos sectores de la ciudad para colaborar con las familias damnificadas.