Misiones: rescataron a un niño que se había caído a un pozo de agua

Misiones. Un fuerte operativo de rescate se desplegó este sábado en la ciudad de Apóstoles, en la provincia de Misiones, donde un niño de 11 años cayó accidentalmente en un pozo de agua abandonado de unos 8 metros de profundidad.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle General Paz al 1900, en el barrio Irigoyen de la localidad mencionada, y generó momentos de tensión entre vecinos y familiares que presenciaron la escena.

La situación se desencadenó cuando el menor perdió pie y terminó dentro de la abertura. Ante el llamado de auxilio, se activó un rápido despliegue de emergencia en el que participaron efectivos de la División Comando Radioeléctrico y personal de la División Bomberos de la Unidad Regional VII, de acuerdo con información oficial.

Con equipos especializados y maniobras de rescate, los agentes descendieron hasta el fondo del pozo y lograron sacar al niño con vida, en una intervención que se concretó en pocos minutos.

Una vez en superficie, el menor de edad fue revisado por médicos, quienes constataron que se encontraba fuera de peligro. Posteriormente, fue entregado a sus familiares, quienes aguardaban en el lugar con preocupación. El pozo en desuso representaba un riesgo para quienes circulaban por la zona.