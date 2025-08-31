Otra vez la imprudencia al volante, peligro en las Altas Cumbres

Un conductor fue filmado cuando realizaba una peligrosa maniobra en el camino de las Altas Cumbres. Se trasladaba a bordo de una camioneta que cruzó en doble línea amarilla en medio de la intensa tormenta que se registraba en las sierras de Córdoba.

La secuencia se registró el último sábado en horas de la tarde en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 34 y en un tramo cercano a Mina Clavero, donde la visibilidad estaba reducida por una intensa neblina y la lluvia.

Pudo haber sido una tragedia y las imágenes, compartidas en redes sociales, muestran cómo el conductor se aventura a adelantar a otro rodado a escasos metros de un camión que venía por la mano contraria.

La imprudencia al volante sigue presente en las rutas cordobesas y ha causado miles de muertos en los últimos años.