Precaución en las Altas Cumbres por lluvias y bancos de niebla

La Policía Caminera de Córdoba emitió un aviso este domingo señalando la presencia de lluvias y bancos de niebla en el Camino de las Altas Cumbres, una de las rutas serranas más transitadas de la provincia.

Ante estas condiciones, las autoridades solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, debido a la disminución de la visibilidad y al riesgo de deslizamiento sobre la calzada mojada.

El organismo de seguridad vial recordó además la importancia de reducir la velocidad, mantener luces bajas encendidas y aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante.