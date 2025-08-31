Robaron un auto en General Cabrera y lo incendiaron en la ruta

Un violento episodio se registró alrededor de las 2 de la madrugada en la Ruta Provincial E-90, a la altura del kilómetro 24, donde un automóvil Volkswagen Gol quedó completamente consumido por las llamas. El rodado se encontraba sin ocupantes y sin rastros de personas en las inmediaciones.

Bomberos de General Cabrera y Alcira Gigena trabajaron de manera conjunta para sofocar el incendio, que provocó daños totales en el vehículo. Posteriormente, las tareas investigativas permitieron confirmar que el auto había sido robado horas antes frente a un hotel de calle La Rioja al 800 de General Cabrera.

El damnificado, un hombre de 37 años oriundo de Obispo Trejo, había denunciado el robo tras advertir la desaparición de su vehículo. La policía continúa con las actuaciones para identificar a los responsables del hecho.