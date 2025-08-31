Tragedia: murió un hombre en la Ruta 36 y su esposa e hijo resultaron heridos

Un accidente fatal se registró este domingo al mediodía sobre la Ruta 36, a la altura de Rafael García (departamento Santa María), cuando una camioneta Toyota Hilux despistó y terminó en la banquina.

En el lugar falleció el conductor del vehículo, identificado como Carlos Fabián Roldán, de 54 años, mientras que sus acompañantes —su esposa, de 52 años, y su hijo, de 27— sufrieron traumatismos de distinta consideración y fueron trasladados al Hospital Regional.

Tras el siniestro, trabajaron en la zona servicios de emergencia, efectivos policiales y bomberos voluntarios, quienes asistieron a las víctimas y aseguraron el área para permitir el rescate y las pericias correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente, que se cobró la vida del conductor y dejó a su familia hospitalizada.