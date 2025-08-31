Un camión varado redujo la calzada en la Ruta Nacional 7 cerca de La Cautiva

La Policía de Córdoba informó que un camión varado provocó la reducción de calzada en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 566, en cercanías de la localidad de La Cautiva.

El tramo fue señalizado y se solicita a los conductores circular con precaución, debido a la presencia del vehículo detenido sobre la vía.

Las autoridades viales recomendaron disminuir la velocidad y respetar la señalización preventiva hasta tanto se logre liberar por completo el sector afectado.