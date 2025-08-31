Un hombre murió tras un voraz incendio en una casa de Córdoba

Un hombre de 77 años perdió la vida tras haber quedado atrapado en un voraz incendio en la ciudad de Córdoba. Había sido rescatado por los vecinos y fue trasladado hacia el Hospital Príncipe de Asturias, donde se constató su deceso en las últimas horas.

El trágico suceso se produjo en una vivienda de la calle Darién al 6000 en barrio Kairos.

Se presume que el fuego se desató en una habitación del domicilio y se buscan determinar las causas. En medio de la desesperación, los vecinos ingresaron al lugar y lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.

A su vez, se trasladó a su propietario hacia el nosocomio donde se confirmó su fallecimiento a causa de las heridas sufridas.