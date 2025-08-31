Un hombre quedó atrapado en su auto tras un choque en Circunvalación

Un grave siniestro vial se registró en las últimas horas en avenida Circunvalación y colectora de barrio José Ignacio Díaz, donde un hombre de 66 años quedó atrapado dentro de su automóvil Renault 12 tras colisionar con otro vehículo.

Al lugar acudió personal del DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo), que trabajó en el rescate del conductor utilizando herramientas de extracción y una tabla raquis para inmovilizarlo. Posteriormente fue estabilizado por un servicio de emergencias médicas.

El hombre presentaba traumatismos en el tórax y en una pierna, por lo que fue derivado para recibir atención médica especializada.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.