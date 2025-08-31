Video: así ingresaba la creciente en El Fantasio

Lluvias
Video: así ingresaba la creciente en El FantasioEl fenómeno se registró el sábado y transformó el paisaje en el balneario El Fantasio, donde el caudal sorprendió a vecinos y turistas.
Las intensas lluvias registradas este sábado en la región serrana provocaron una creciente de 2,5 metros en el río San Antonio, que atraviesa la ciudad de Villa Carlos Paz.
El fenómeno se hizo sentir con fuerza en distintos balnearios, pero en El Fantasio el aumento del caudal cambió por completo la postal habitual y atrajo la atención de quienes se encontraban en la costanera.
Muchos vecinos y visitantes registraron en videos e imágenes el avance del agua, que mostró la magnitud de la creciente en uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.