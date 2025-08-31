Video: así ingresaba la creciente en El Fantasio

Las intensas lluvias registradas este sábado en la región serrana provocaron una creciente de 2,5 metros en el río San Antonio, que atraviesa la ciudad de Villa Carlos Paz.

uD83CuDF0A?? Así ingresaba la creciente del río San Antonio en #CarlosPaz tras las lluvias del sábado.

uD83DuDCF9 El Fantasio mostró toda la fuerza del agua y quedó registrado en video. pic.twitter.com/wEjaN4ZV63 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) August 31, 2025

El fenómeno se hizo sentir con fuerza en distintos balnearios, pero en El Fantasio el aumento del caudal cambió por completo la postal habitual y atrajo la atención de quienes se encontraban en la costanera.

Muchos vecinos y visitantes registraron en videos e imágenes el avance del agua, que mostró la magnitud de la creciente en uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.