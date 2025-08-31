Villa Allende: un conductor impactó contra un poste y fue hospitalizado

Anoche, un hombre resultó herido luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de avenida Bodereau y calle Río de Janeiro, en barrio Lomas del Sur de Villa Allende.

Por motivos que aún se investigan, el conductor de una camioneta Ford Ranger impactó contra un poste. Tras el choque, fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al hospital de Unquillo.

El hombre, mayor de edad y aparentemente en estado de ebriedad, presentaba una herida cortante que requirió atención médica. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del hecho.