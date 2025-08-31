Villa Dolores: dos motociclistas graves tras ser embestidos por una camioneta

Un grave accidente de tránsito se produjo esta mañana alrededor de las 6 en la ciudad de Villa Dolores, cuando una camioneta embistió a dos motocicletas en la esquina de avenida San Martín y Tomás Edison.

De acuerdo al testimonio de vecinos y transeúntes, una camioneta tipo Toyota que circulaba por la avenida principal impactó contra las motos que transitaban por la calle lateral.

Como consecuencia, los ocupantes de los rodados menores sufrieron heridas de gravedad y debieron ser trasladados al Hospital Regional por una ambulancia de Bomberos Voluntarios.

Tras el choque, el conductor de la camioneta se dio a la fuga, dejando abandonada la escena. La Policía y la Justicia iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y localizar al responsable. Asimismo, las autoridades solicitaron a posibles testigos que acerquen información que permita avanzar en la investigación.