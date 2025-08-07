Atraparon a un hombre que robó una caja de fernet

Villa Carlos Paz. Un hombre de 38 años fue detenido hoy en Villa Carlos Paz, luego de robar una caja de fernet en un comercio.

Luego de la alerta del encargado de un local de Carrefour Express, personal policial del Escuadrón Motorizado Enduro realizó un operativo cerrojo, logrando dar con el delincuente en la esquina de Alvear y Belgrano, cerca de la Terminal de Ómnibus.

El sujeto fue trasladado a la alcaldía local y se secuestraron las seis botellas de bebidas alcohólicas, quedando a disposición del magistrado interviniente.