Bomberos sofocaron el incendio de una cosechadora cerca de Arroyito

Un incendio afectó este jueves a una maquinaria agrícola en un camino rural ubicado a 4 kilómetros al norte de la ciudad de Arroyito, provocando pérdidas totales sobre una cosechadora. A pesar de la magnitud del fuego, no se registraron personas heridas.

Al lugar acudieron dos dotaciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Arroyito, bajo las órdenes del sargento BV Schott Elcides, a bordo de los móviles 11 y 24. Tras varios minutos de trabajo, lograron sofocar el foco ígneo y asegurar la zona.

Desde el cuartel agradecieron el apoyo de los Bomberos Voluntarios de La Tordilla, quienes fueron alertados en nivel amarillo y quedaron disponibles para colaborar en caso de ser necesario.

Finalizada la tarea, el personal regresó a base sin novedades. Las causas del incendio aún no fueron informadas.