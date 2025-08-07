Buscan a un hombre de 31 años que se ausentó de su casa en Icho Cruz

La Fiscalía del Tercer Turno de Villa Carlos Paz lanzó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Pablo Javier Castillo Márquez, un hombre de 31 años que se habría ausentado de su domicilio en la localidad de Villa Río Icho Cruz el pasado martes 5 de agosto.

Según informaron fuentes judiciales, desde ese día no se tiene información sobre su ubicación, y se están realizando distintas diligencias para ubicarlo. La situación generó preocupación entre sus allegados y vecinos de la zona, quienes ya se han sumado a la búsqueda con datos que podrían ser útiles para la investigación.

Quienes cuenten con información sobre su paradero pueden comunicarse con la Comisaría de Icho Cruz al teléfono 03541-495525, o con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al 03541-428181, internos 55801, 55802 o 55804. También pueden acudir a cualquier dependencia policial o unidad judicial más cercana.