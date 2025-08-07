Cabalango celebró la apertura oficial de su nueva subcomisaría

En el marco de las Fiestas Patronales de Cabalango, la dependencia policial local fue oficialmente recategorizada como Subcomisaría. El acto se desarrolló con la presencia del jefe de Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez, y del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quienes encabezaron la ceremonia junto al subjefe Antonio Urquiza.

La jefa comunal, Carla Bruno, y el jefe de la Departamental Punilla, Claudio Sánchez, reconocieron en el mismo acto a los efectivos Gustavo Molina y Facundo Peralta, por su destacada intervención en la asistencia de una beba que había sufrido una broncoaspiración.

También estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Claudio "Lito" Bevilacqua, y los directores generales de Departamentales Norte, Ariel Vargas y Víctor Quevedo. Vecinos e invitados especiales acompañaron la jornada.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de la Banda de Música de la Policía de Córdoba, que celebró su 75° aniversario con una actuación especial en la plaza del pueblo.

uD83CuDFB7uD83EuDD41 La Banda de Música de la Policía de Córdoba celebró su 75° aniversario con una emotiva presentación en Cabalango, durante las Fiestas Patronales.

Un momento especial que unió tradición, arte y comunidad.#Cabalango #BandaPolicial #75Años pic.twitter.com/OGGcB3ugee — EL DIARIO (@diariocarlospaz) August 7, 2025

La recategorización de la dependencia fortalece la estructura policial de Cabalango y marca un paso importante en materia de seguridad para la localidad.