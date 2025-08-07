Cayó un delivery de drogas que hacía entregas en La Falda y Huerta Grande

Valle de Punilla
Tras un operativo que se llevó adelante en el Valle de Punilla, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un delivery de drogas que hacían entregas en las ciudades de La Falda y Huerta Grande. El procedimiento se concretó tras una serie de llamados al Centro de Denuncias Anóninas (0800-888-8080) que originaron una investigación que se extendió durante seis meses.
Se hizo un allanamiento en la Avenida Alem al 500 del barrio El Cóndor (Huerta Grande) y se logró aprehender a un hombre de 31 años de edad, quien administraba un punto de venta de estupefacientes y tenía en su poder varias dosis de marihuana, un revólver calibre 22 largo, cuatro cartuchos y elementos relacionados a la causa.
El sospechoso hacía entrega de las sustancias prohibidas en diversos espacios verdes de la región.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado del sujeto por Comercialización de Estupefacientes y Tenencia de Armas de Fuego de Uso Civil.