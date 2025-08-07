Derrumbaron un mural en Tanti que recordaba a Hernán Sánchez

El derribo de un muro que contenía un mural en homenaje a Hernán Sánchez, el fotógrafo que hallaron sin vida en Villa Carlos Paz en 2015, provocó dolor en Tanti y la indignación en sus familiares, quienes reclamaron «respeto y justicia». Cabe recordar, que el hecho sigue sin esclarecerse y la causa fue archivada.

La obra se hallaba en el centro de la ciudad, sobre la calle Salta.

«Supongo que alguien compro esa esquina, pero nos duele que ni siquiera se pusieran en contacto con nosotros para avisarnos»; señaló Sandra Sánchez, la hermana de la víctima. «No se cayó solo un muro. Se derrumbó un símbolo. En ese muro, que no era nuestro por propiedad pero sí por memoria, estaba escrito un pedido de justicia por mi hermano Hernán Sánchez. Un grito silencioso que nos acompañaba cada día. Hoy ese muro está en el suelo, y con él sentimos que se quiso borrar una parte de lo que somos, de lo que duele, de lo que exige respuesta»; añadió.

«No sabemos si fue accidente o decisión. Pero lo que sí sabemos es que ese espacio no era ajeno al pueblo. Era un recordatorio de que la violencia deja marcas, de que la justicia tarda, de que el dolor no se tapa con cemento. Como familia, estamos profundamente dolidos. No por los ladrillos, sino por lo que representaban. Porque cada letra pintada ahí era parte de nuestra lucha, de nuestra memoria, de nuestro duelo»; puntualizó.

«Pedimos respeto. Pedimos que no se silencie lo que aún necesita ser dicho. Y sobre todo, pedimos que la Justicia no se derrumbe como ese muro» finaliza el mensaje de la familia de Sánchez.



Un crimen sin esclarecer

Los restos de Sánchez fueron encontrados en 2015 en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz, mientras se realizaba el rastrillaje por la desaparición de Andrea Castana, la mujer de 35 años que había subido al cerro, fue atacada sexualmente por un hombre y murió asesinada.

El cuerpo estaba colgando de un árbol en un camino alternativo al cerro, al final de la calle La Rioja del barrio José Muñoz.

El fiscal se inclinaba en ese momento por la hipótesis de un suicidio, aunque su familia defendía la teoría de una muerte violenta. Desde un primer momento, expresaron que tenía signos de haber sido golpeado, torturado y que además mostraba una herida de arma blanca. Por aquel entonces, la muerte del fotógrafo fue vinculada al accionar de la banda narco «Los Monos».

En el año 2017, la Fiscalía de Segundo Turno determinó que Sánchez se suicidó y cerró la causa. La familia recurrió al Tribunal Superior de Justicia y la investigación se considera abierta.