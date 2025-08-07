Detuvieron a cinco hombres por el asesinato de Julieta Salvatierra

Cinco hombres fueron detenidos en las últimas horas por su presunta participación en el homicidio de Julieta Salvatierra, la joven de 23 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza el pasado 15 de julio en el barrio Sol Naciente, al sureste de la ciudad de Córdoba.

Las detenciones se concretaron durante una serie de allanamientos simultáneos realizados tanto en la capital provincial como en diferentes localidades del interior. En los operativos también se incautaron elementos de interés para la causa, los cuales quedaron en manos del Ministerio Público Fiscal.

Julieta había intervenido en una discusión que involucraba a su pareja y un grupo de hombres. En ese contexto, recibió un disparo que terminó con su vida. Su caso generó conmoción en el barrio y una fuerte reacción social, tanto en la zona como en redes.

Fuentes judiciales informaron que los cinco detenidos están imputados por homicidio calificado, agravado por el uso de arma de fuego. La investigación continúa bajo la conducción del fiscal Cristian Griffi, con el objetivo de establecer con precisión la participación de cada implicado y determinar responsabilidades individuales.