Detuvieron a tres personas por iniciar fuego en un pastizal

Villa Valeria. En una situación que vuelve a encender las alarmas ante el riesgo extremo de incendios forestales que rige en la provincia de Córdoba, tres personas fueron detenidas en la zona rural de Villa Valeria, en el departamento General Roca, por iniciar de manera imprudente un foco ígneo.

El hecho ocurrió en horas de la noche del martes, cuando personal de la Patrulla Rural fue comisionado a un campo tras recibir un aviso por un incendio en un predio privado. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego había comenzado en una zona de pastizales y árboles, y ya se había propagado hacia un lote de rastrojo de maíz.

Con colaboración del Destacamento Rural de El Campillo, se verificó que el incendio habría sido provocado por tres personas contratadas para tareas de desmalezamiento. Ante la evidencia, se procedió a su aprehensión y al secuestro de dos encendedores utilizados para iniciar las llamas.

Cabe señalar que en el sector afectado se encuentra el “Corredor del Caldén”, una reserva de bosque nativo protegido que, afortunadamente, no sufrió daños. El incendio alcanzó una superficie total de aproximadamente dos hectáreas.

Desde las autoridades se recuerda que la provincia continúa bajo alerta extrema por riesgo de incendios forestales, y se solicita máxima responsabilidad a la población.