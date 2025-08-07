Encuentran a Pablo Javier Castillo Márquez, desaparecido en Icho Cruz

Pablo Javier Castillo Márquez, el hombre de 31 años que había sido reportado como desaparecido el 5 de agosto en la localidad de Villa Río Icho Cruz, fue encontrado sano y salvo. La noticia pone fin a la angustiante búsqueda que movilizó a familiares, vecinos y autoridades locales.

La Fiscalía de Villa Carlos Paz había solicitado la colaboración de la comunidad para dar con su paradero, y tras horas de esfuerzos, la situación llegó a su resolución favorable.

Aunque los detalles sobre su localización no han sido confirmados, el hombre se encuentra en buen estado de salud, lo que tranquiliza a sus allegados y a la comunidad que estuvo pendiente de su desaparición.