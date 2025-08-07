Investigarán a Oscar González por irregularidades en su declaración de bienes

La justicia federal investigará Oscar González por las omisiones detectadas en su declaración de bienes, lo que ampliará la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa es instruida por el fiscal Maximiliano Hairabedian luego que el fiscal Anticorrupción provincial, Franco Mondino, se declarara incompetente para mantener la causa bajo su órbita.

El ex legislador permanece con prisión domiciliaria en el Valle de Traslasierra y su situación se habría complicado porque no habría incluido todos sus inmuebles y propiedades.

Asimismo, se detectó una considerable diferencia patrimonial entre la declaración de 1999 (cuando se convirtió en funcionario de José Manuel de la Sota) y la presentada en 2019.

Esta causa se derivó de la tragedia en el Camino de las Altas Cumbres, donde perdió la vida la docente Alejandra Bengoa luego de haber chocado contra la camioneta conducida por el dirigente justicialista. González se encuentra imputado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas y la causa se investiga en la Cámara del Crimen de Villa Dolores.

El ex legislador pidió una probation para indemnizar a las víctimas y evitar el juicio.