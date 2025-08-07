La escuelita del «Orejudo»: la búsqueda de «soldaditos» para seguir impune

«El Orejudo» no escarmienta, ostenta una impresionante carrera delictiva y goza de un «privilegio» con fecha de vencimiento: la impunidad de ser un menor de edad. Sin embargo, pese a sus apariciones mediáticas y andanzas, el reloj sigue corriendo y ahora el panorama se le presenta cada vez más oscuro.

Así como él incursionó en el mundo del delito de la mano de un «tutor», seguramente sea él quien deba «reclutar a otros para seguir en carrera y no ser atrapado. El criminal más joven de Villa Carlos Paz es parte de un negocio que no puede descuidar, el robo y venta de motos y autos, una lucrativa actividad donde no está solo. Y es que nadie en su sano juicio, puede creer que un adolescente robe una o dos motos por día y las desarme por pura diversión.

El negocio de las moto-partes genera millones al año y detrás de ellos existen adultos que dan las órdenes.

«El Orejudo» creció en una familia disfuncional, un padre con antecedentes por robos y una madre que se dedicaba a comercializar estupefacientes. A muy corta edad, él fraccionaba la «mercadería» que luego su madre vendía. La delincuencia fue su mundo y la calle su educación, donde aprendió de algún que otro vivillo.

Seguramente, su osadía o inconsciencia a la hora de encarar y encañonar a una víctima, la desfachatez de su juventud y su soledad en el mundo, lo hicieron un activo importante en las bandas que integró. Los cabecillas de estos grupos delictivos saben bien que ellos no pueden caer porque serían condenados y alguien debe mantener a flote el negocio. Y quién mejor que un menor de edad, alguien que no puede ser imputado.

Pero el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los «carteludos».Así como los «pesos pesados» más grandes de la historia cayeron derrotados con el correr de los años, seguramente a él, la edad también comenzará a pasarle factura. «El Orejudo» sabe que su tiempo se acorta y necesita de sus propios «soldaditos». No es casualidad que en los últimos atracos que protagonizó, en Córdoba y en Villa Carlos Paz, se mostrara acompañado por menores de entre 12 y 14 años.

Ahora bien, con este panorama en el horizonte, surgen varios interrogantes: ¿quién los frena? ¿cómo se puede detener esta perversa maquinaria delictiva? La baja de imputabilidad no parece ser una solución, se necesitan medidas concretas, programas para reinsertar a estos menores y que eviten la violación de sus derechos o que vuelvan a hogares donde no fueron contenidos ni cuidados. Pero también hace falta que la justicia tome cartas en el asunto y lleguen a los verdaderos dueños del circo.