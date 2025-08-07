La hipótesis detrás del caso de la mujer que asesinó a su hijo adolescente

El fiscal Pablo Jávega ordenó una serie de pericias para esclarecer el caso que conmocionó a la Provincia de Córdoba, el crimen de un adolescente de 14 años que habría sido asesinado por madre en una casa de Río Cuarto. El filicidio ocurrió el miércoles pasado en horas de la noche en una vivienda del Barrio Obrero y se trabaja sobre una hipótesis principal.

Por el brutal ataque, fue detenida María Juárez (47) quien está imputada por homicidio calificado agravado por el vínculo.

El menor habría sido asesinado a puñaladas en el interior de una propiedad en la calle Aníbal Ponce al 1100 y en el lugar, se secuestró una cuchilla que sería el arma homicida.

«Investigamos si hubo un conflicto entre madre e hijo que derivó en el ataque o si hay una patología de base que movilizó a la madre a hacer esto»; reveló el fiscal en diálogo con El Doce.

Para ello, será clave avanzar no sólo con el trabajo forense en la escena del crimen, sino también con el historial médico de la mujer que habría sido diagnosticada con una enfermedad mental.

Según trascendió, la madre del joven había manifestado que se había dormido tras tomar su medicación y al despertar se encontró con un charco de sangre y el cuerpo del adolescente a su lado. Luego, habría convocado a su esposo.