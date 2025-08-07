La insólita secuencia que protagonizó un hombre una comisaría de Córdoba

Un hombre de 28 años se presentó en una comisaría de la ciudad de Córdoba para consultar por una moto secuestrada y terminó detenido luego de haber protagonizado una insólita secuencia. Según pudo conocerse, tenía pedido de captura por una causa de violencia de género y al ser notificado, intentó escaparse, forcejeó con un policía y ambos cayeron por las escaleras.

El hecho se produjo el miércoles pasado en horas de la tarde en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

El sujeto, de 38 años de edad, era requerido por la justicia por una denuncia que se tramita en la Unidad Judicial de Violencia de Género y llegó a Comisaría 1°, ubicada en calle Balcarce al 200, sin saber qué lo estaban buscando. Se presentó con la intención de consultar por una moto que había sido secuestrada y lo que parecía un simple trámite, se fue complicando más de lo previsto.

El hombre subió hasta el primer piso de la dependencia policial y cuando constataban sus datos, los efectivos comprobaron que el hombre tenía un pedido de captura vigente. En el momento en que intentaron detenerlo, éste intentó darse a la fuga, hubo un forcejeo con el personal policial y cayeron por las escaleras del edificio.

El uniformado sufrió traumatismos y fue trasladado al Policlínico Policial para una mejor atención médica.

Por su parte, el sospechoso quedó detenido y a disposición de la justicia.