Una madre mató a su hijo adolescente

Los escalofriantes detalles del brutal asesinato ocurrido en Río Cuarto

María Juárez se encuentra detenida e imputada por el crimen que conmocionó a la provincia.
jueves, 7 de agosto de 2025 · 13:50

La ciudad de Río Cuarto no logra salir del horror que provocó el asesinato de un adolescente de 14 años a manos de su madre, quien se encuentra detenida. El padre del joven descubrió la horrorosa escena en una vivienda de la calle Aníbal Ponce al 1100 del Barrio Obrero y alertó a las autoridades y la principal hipótesis es que habría sufrido un brote psicótico.

María Juárez (47) fue imputada por el crimen de su hijo, quien falleció a causa de múltiples puñaladas.

«La Negra se mandó un moco» fue la frase que soltó el padre del menor, quien llegó al domicilio y encontró a su esposa en un charco de sangre, con la mirada fija en el piso y el cuerpo de su hijo a su lado. Al pedir auxilio en la casa del vecino, el hombre todavía se encontraba en estado de shock y minutos después, se desplegó un importante despliegue policial en el lugar.

Por estas horas, el fiscal Pablo Jávega investiga si hubo una pelea dentro de la vivienda entre la madre y su hijo o si alguna condición psicológica provocó el brutal ataque. En el lugar, se secuestró un arma blanca con la que se habría cometido el crimen.

