Otro muerto en un terrible choque de camiones en las rutas de Córdoba

Un hombre de 51 años murió en un terrible choque de camiones ocurrido en la autopista Córdoba-Rosario, entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe). Se trata de la segunda víctima falta en apenas algunas horas y trascendió que se conducía a bordo de un camión Scania que iba cargado con motores.

Según pudo conocer, el rodado colisionó contra otro que había partido desde Brasil y se desconoce qué provocó el accidente.

Además de la víctima fatal, el siniestro dejó el saldo de otro conductor herido (quien fue trasladado al hospital de Marcos Juárez).

Algunas horas antes, un camión Ford Cargo que iba cargado de soja volcó sobre la Ruta Nacional 7, entre Río Bamba y General Levalle, en un trágico accidente donde perdió la vida el chofer.