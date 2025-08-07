Río Segundo: lo detuvieron con un camión robado e intentó sobornar a la policía

Un hombre de 59 años fue detenido en una zona rural cercana a la autopista Córdoba–Rosario, a la altura de Río Segundo, luego de que la Policía lograra interceptarlo mientras circulaba en un camión robado y, además, intentara sobornar a los efectivos durante el procedimiento.

La intervención se produjo tras un aviso recibido a través del 911. Al realizar el control, los agentes constataron que el camión Mercedes Benz en el que se desplazaba había sido sustraído el día anterior en la provincia de Buenos Aires.

Durante la identificación, el conductor ofreció una suma de dinero a los policías con el objetivo de evitar su detención. Sin embargo, el intento fue rápidamente frustrado y se procedió al traslado tanto del hombre como del rodado a la sede policial de Río Segundo.

El caso quedó en manos del magistrado interviniente, quien ordenó las actuaciones correspondientes.