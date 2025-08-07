Temen que el joven que provocó la tragedia en la Ruta 19 pueda salir en libertad

El conductor que protagonizó el trágico choque sobre la Ruta 19, donde murió un padre y sus tres hijos, podría ser indagado y recuperar la libertad. La familia de las víctimas expresó su indignación y reclamaron justicia.

«No queremos que salga y que vuelva a arruinar una familia como hizo con nosotros, se llevó cuatro vidas juntas»; expresaron los hermanos de Ricardo Argentino Oliva (33) y tíos de Thiago, Miqueas y Liz.

Franco Sosa, de 19 años, conducía el Volkswagen Bora que chocó de atrás al Fiat 147 y se encuentra detenido e imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

La abogada que representa a la familia Oliva, dijo que «el impacto de atrás hace presumir la responsabilidad del embistente».

Durante las últimas horas, se confirmó que uno de los jóvenes que iba en el vehículo con Sosa también está grave y lucha por su vida en un hospital de la ciudad de Córdoba.