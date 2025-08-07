Un motociclista murió luego de haber sido atropellado por un camión

Un motociclista falleció luego de un trágico accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Arroyito. Fue embestido por un camión de gran porte en la intersección de las calles Raúl Alfonsín y Peñaloza, en un hecho registrado durante las últimas horas.

La víctima tenía 35 años de edad y se trasladaba a bordo de una moto 110 cc que impactó contra un camión Fiat Iveco, conducido por un hombre de 66 años de edad junto a un menor de 9 años.

Fue trasladado por un servicio de emergencias hasta el nosocomio local, donde finalmente se constató su deceso.