Una noche de terror: Una madre mató a puñaladas a su hijo de 14 años

Una mujer que estaba medicada por problemas psiquiátricos mató a puñaladas a su hijo de 14 años en un impactante suceso registrado en las últimas horas en la ciudad de Río Cuarto. Según pudo conocerse, la madre tiene 47 años y fue detenida luego del aberrante hecho ocurrido en una vivienda de la calle Aníbal Ponce al 1100 del Barrio Obrero.

En su declaración, la agresora dijo que se había dormido luego de haber tomado su medicación y que cuando se despertó, se encontraba inmersa en un chaco de sangre con el cuerpo de su hijo a su lado.

Las primeras pericias revelaron que el joven falleció en el lugar a causa de las múltiples heridas de arma blanca.

Fue la mujer quien alertó de la situación a su marido en medio de un estado de shock.

Cuando el hombre arribó a la vivienda descubrió una escena espantosa, avisó a las autoridades y se detuvo a la madre. En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Río Cuarto y no descartan que haya tenido un brote psicótico.