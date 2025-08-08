Allanamientos en Jesús María: incautaron marihuana y detuvieron a dos jóvenes

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Jesús María, como parte de una investigación que días atrás derivó en la detención de dos jóvenes durante un control vehicular.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en calle Cerro de los Gigantes al 600 y en Parque de los Glaciares, donde se secuestraron varias dosis de marihuana, una motocicleta y otros elementos vinculados con la causa.

Las actuaciones están relacionadas con un operativo efectuado por la Policía de Córdoba sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 747, en el que dos hombres de 24 y 25 años fueron aprehendidos. En esa ocasión, se incautaron dosis de marihuana y cocaína, un automóvil, dinero y objetos de interés para la investigación.

Por disposición de la fiscalía interviniente, todo el material incautado fue trasladado a sede judicial para continuar con las diligencias correspondientes.