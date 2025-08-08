Cayeron los sospechosos de un robo en el shopping de Villa Allende

Dos hombres de 30 y 31 años fueron detenidos luego de haber intentado sustraer pertenencias de un vehículo estacionado en Villa Allende. Se desplegó un operativo en un sector ubicado en Avenida Luchesse y Mendoza, donde se logró secuestrar un vehículo Ford Fiesta en el que se conducían y varios elementos de valor.

Ambos estarían involucrados en un hecho delictivo ocurrido días atrás en el estacionamiento de un shopping, donde habrían sustraído una rueda de auxilio y otras pertenencias.

En su poder, llevaban dos tablets, una rueda de auxilio y una ganzúa, entre otros elementos.

Ambos quedaron a disposición de la justicia junto a lo incautado.