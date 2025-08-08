Cayó una banda narco familiar con más de 4 mil dosis de cocaína en Canals

Tras cuatro meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una organización dedicada al tráfico de drogas en la localidad de Canals. El operativo incluyó cinco allanamientos en viviendas que funcionaban como puntos de venta y guardado.

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados sobre calles Roque Sáenz Peña al 500, Avellaneda al 200, Rafael Núñez al 700 y avenida Maipú (dos inmuebles). Allí se incautaron 4.089 dosis de cocaína, 18 de marihuana, tres cartuchos, dos automóviles (uno de alta gama), una máquina de contar dinero, dos balanzas digitales, cheques y $3.827.400 en efectivo.

La investigación determinó que la banda estaba integrada por el principal sospechoso junto a su madre, su hijo y su nuera. Según las pesquisas, realizaban delivery de drogas en distintos barrios de Canals y también en localidades vecinas como Alejo Ledesma, Arias y Pueblo Italiano.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso el traslado de los detenidos y el material secuestrado a sede judicial para proseguir con la causa.