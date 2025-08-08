Conmoción en La Falda: detienen a un joven por amenazas de bomba en Ezeiza y Aeroparque

Un joven de 20 años fue detenido en la ciudad de La Falda, acusado de realizar múltiples amenazas falsas, entre ellas tres alertas de bomba contra vuelos que partían o llegaban a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. El operativo fue llevado a cabo de manera conjunta por la Policía de la Ciudad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de Córdoba, tras una investigación que reveló un patrón de llamadas fraudulentas que provocaron demoras y cancelaciones en ambas terminales aéreas.

La detención se concretó en una vivienda ubicada en calle América al 500, luego de un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora. La causa se inició el 23 de julio, cuando el imputado llamó al 911 para advertir sobre supuestas bombas en tres vuelos específicos: el AR1411, que viajaba de Mendoza a Ezeiza; el AR1370, con destino Cancún desde Ezeiza; y el vuelo 5162 de Flybondi, programado para despegar de Aeroparque rumbo a Salta.

Si bien estas amenazas fueron confirmadas como falsas por la PSA tras exhaustivas inspecciones, la investigación determinó que no se trató de un hecho aislado.

uD83DuDEA8 Conmoción: detuvieron en La Falda a un joven de 20 años acusado de hacer 3 amenazas de bomba en Ezeiza y Aeroparque y 35 falsas llamadas al 911 simulando tiroteos y explosiones. Fue imputado por intimidación pública y quedó a disposición de la Justicia Federal. pic.twitter.com/P8XObkNEhO — EL DIARIO (@diariocarlospaz) August 9, 2025

Entre el 26 de junio y el 22 de julio, el acusado habría efectuado al menos 35 comunicaciones falsas a los servicios de emergencia del 911 en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. En esas llamadas, simulaba tiroteos, detonaciones, pedidos de auxilio y otras situaciones ficticias, llegando incluso a distorsionar su voz o imitar acentos extranjeros para dificultar su identificación.

Esto no es un juego. Acá no se jode. Las haces, las pagas.



Este pibe, hace no más de dos semanas, hizo llamados con falsas amenazas de bomba a Ezeiza y Aeroparque. Paralizó los aeropuertos, arruinó el viaje de miles de personas y le hizo pagar a todos los argentinos el costo de… pic.twitter.com/ahIYxgIs86 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 8, 2025

Los peritajes revelaron que el joven utilizó distintos recursos tecnológicos para encubrir su identidad, como telefonía IP contratada con correos electrónicos falsos, pagos mediante billeteras electrónicas y el uso de VPN para ocultar su ubicación, lo que impedía rastrearlo a través de antenas de telefonía celular. Todo este material, junto a dispositivos electrónicos, fue secuestrado durante el allanamiento para su análisis forense.

El detenido fue imputado por intimidación pública y quedó a disposición de la Justicia Federal. Las autoridades indicaron que se continúa investigando si el joven actuó solo o si podría estar vinculado a otros episodios similares en el país.