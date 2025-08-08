Córdoba: 46 detenidos y 12 armas secuestradas en megaoperativo

Un amplio despliegue encabezado por la Dirección General de Investigaciones Criminales dejó como saldo 46 personas detenidas en la ciudad de Córdoba, en el marco de una serie de allanamientos realizados en distintos barrios.

La acción, orientada a desarticular bandas y neutralizar focos de violencia urbana, se desarrolló como parte de investigaciones por robo calificado, delitos contra la propiedad y hechos de violencia. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 12 armas de fuego, además de municiones y otros elementos vinculados a causas judiciales.

Según precisaron fuentes policiales, el megaoperativo tuvo lugar en simultáneo en múltiples sectores de la capital, con la participación de varias divisiones especializadas, y permitió concretar detenciones vinculadas a diferentes causas y contravenciones.

Robo y GPS

En paralelo, durante la mañana de este viernes, se registró otro hecho que terminó con la detención de un joven de 15 años en barrio Yapeyú. El procedimiento estuvo a cargo del Comando de Acción Preventiva, luego de que un vecino denunciara un robo en su vivienda. La víctima activó el sistema de geolocalización de un teléfono celular sustraído, lo que permitió a los uniformados rastrear al sospechoso hasta calle Sinsacate al 2900.

Al ser interceptado, el adolescente tenía en su poder cinco teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un cuchillo, un bolso y el dominio de una motocicleta, entre otros elementos. Según testigos, momentos antes había intentado sustraer pertenencias a un chofer de Uber, pero fue reducido por los efectivos antes de concretar el robo.

Tanto los detenidos del megaoperativo como el joven arrestado en Yapeyú fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas, mientras avanzan las investigaciones.