Villa Carlos Paz

Encontraron un auto robado y abandonado en la vía pública

Vecinos alertaron al personal de Seguridad Urbana, que verificó que se trataba de un vehículo robado.
Sucesos
viernes, 8 de agosto de 2025 · 01:23

Anoche, vecinos dieron aviso por medio de un llamado telefónico, alertando sobre un vehículo que se encontraba en la vía pública, aparentemente abandonado desde el miércoles en la tarde, en calle Uspallata y Paul Verlaine de Villa Carlos Paz. 

Al arribar el personal de Seguridad Urbana, se encontraron con que tenía las llaves puestas y las puertas abiertas. Al verificar el dominio del Fiat Siena color gris, se comprobó que tenía pedido de secuestro.

Inmediatamente se llamó y dio participación a personal policial, quien quedó a cargo del operativo. 

