Golpe a una red narco: cae otro miembro en Córdoba capital

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a un hombre de 37 años e incautaron estupefacientes durante un allanamiento realizado en calle De la Huella al 200, barrio Alicia Risler de Córdoba capital.

En la vivienda se secuestraron 75 envoltorios de cocaína, una planta de marihuana y elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Según la investigación, el detenido integraba una organización narco desbaratada en junio pasado, en la que se aprehendió a 12 personas y se decomisaron 2.474 dosis de cocaína, 445 de marihuana, dos armas de fuego, 173 cartuchos de distintos calibres y cinco vehículos, además de 4.079.850 pesos y 3.900 dólares.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María dispuso el traslado del hombre a sede judicial, acusado de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas.